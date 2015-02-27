tatyanasirius

Опыт работы:
Январь 2013 — январь 2015
2 года 1 месяц
Издательский Дом «Аргументы и факты»
Москва, topkvadrat.ru
СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование
Модератор сайта, корректор
Обязанности:
1. Модератор комментариев сайта СМИ. Объем работы: за день обрабатывалось около 150 сообщений.
- отклонение комментариев не соответствующих редакционной политике издания;
- публикация подходящих комментариев;
- скрытие нецензурных выражений;
- общее соблюдение пользователями установленных норм и правил.
2. Корректорская работа материалов сайта СМИ. Объем работы: вычитка до 50 коротких (до 1000 знаков) новостей в день + до 10 статей (3000-6000 знаков) в день.
- правка ошибок в текстах: грамматических (в том числе несогласованность слов), пунктуационных, откровенных стилистических ляпов, типографики (например, лишние и недостающие пробелы, тире вместо дефисов и дефисы вместо тире и т.д.), а также обращение внимание редактора на фактические ошибки;
- разбор и обработка сообщений программы Orphus;
- правка «поломанности» верстки текста (html).
Достижения: умение быстро ориентироваться в справочном материале, словарях, источниках цитат, цифровых данных в тексте.
Июнь 2007 — сентябрь 2011
4 года 4 месяца
Евро Адрес
Псков, e-adres.ru/
СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование
Консультант по рекламе
Обязанности:
1. Сбор информации для адресно-телефонных рекламных справочников;
2. Проведение переговоров и заключение договоров с рекламодателями на размещение рекламы в справочнике.
Январь 1997 — октябрь 2007
10 лет 10 месяцев
Профессиональное училище
Опочка
Образовательные учреждения
Заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы
Обязанности:
1. Контроль за организацией воспитательной работы в училище;
2. Исполнение функций социального педагога;
3. Исполнение функций учителя русского языка и литературы.
Август 1977 — июль 2007
30 лет
Средняя школа №87
Печора
Образовательные учреждения
Учитель русского языка и литературы
Обязанности:
1. Исполнение функций учителя русского языка и литературы;
2. Организация и проведение воспитательных мероприятий в школе.
Ключевые навыки:
Редактирование текстов, Грамотность, Коммуникабельность, знание MS Office и MS Excel, Обучаемость