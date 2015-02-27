tatyanasirius

Удалённый корректор текста, модератор

Опыт работы:

Январь 2013 — январь 2015

2 года 1 месяц

Издательский Дом «Аргументы и факты»

Москва, topkvadrat.ru

СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование

Модератор сайта, корректор

Обязанности:

1. Модератор комментариев сайта СМИ. Объем работы: за день обрабатывалось около 150 сообщений.

- отклонение комментариев не соответствующих редакционной политике издания;

- публикация подходящих комментариев;

- скрытие нецензурных выражений;

- общее соблюдение пользователями установленных норм и правил.

2. Корректорская работа материалов сайта СМИ. Объем работы: вычитка до 50 коротких (до 1000 знаков) новостей в день + до 10 статей (3000-6000 знаков) в день.

- правка ошибок в текстах: грамматических (в том числе несогласованность слов), пунктуационных, откровенных стилистических ляпов, типографики (например, лишние и недостающие пробелы, тире вместо дефисов и дефисы вместо тире и т.д.), а также обращение внимание редактора на фактические ошибки;

- разбор и обработка сообщений программы Orphus;

- правка «поломанности» верстки текста (html).

Достижения: умение быстро ориентироваться в справочном материале, словарях, источниках цитат, цифровых данных в тексте.

Июнь 2007 — сентябрь 2011

4 года 4 месяца

Евро Адрес

Псков, e-adres.ru/

СМИ, маркетинг, реклама, PR, дизайн, продюсирование

Консультант по рекламе

Обязанности:

1. Сбор информации для адресно-телефонных рекламных справочников;

2. Проведение переговоров и заключение договоров с рекламодателями на размещение рекламы в справочнике.

Январь 1997 — октябрь 2007

10 лет 10 месяцев

Профессиональное училище

Опочка

Образовательные учреждения

Заместитель директора по воспитательной работе, учитель русского языка и литературы

Обязанности:

1. Контроль за организацией воспитательной работы в училище;

2. Исполнение функций социального педагога;

3. Исполнение функций учителя русского языка и литературы.

Август 1977 — июль 2007

30 лет

Средняя школа №87

Печора

Образовательные учреждения

Учитель русского языка и литературы

Обязанности:

1. Исполнение функций учителя русского языка и литературы;

2. Организация и проведение воспитательных мероприятий в школе.

Ключевые навыки:

Редактирование текстов, Грамотность, Коммуникабельность, знание MS Office и MS Excel, Обучаемость