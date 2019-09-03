tatyanat238

Я представляю команду Авитологов. Мы оказываем услуги по комплексному размещению объявлений на Авито, соблюдая правила Авито и Юла.
---ПОРЯДОК РАБОТЫ-—
Аналитика
Детальная аналитика существующих объявлений размещенных на досках объявлений (общее количество объявлений, количество просмотров, число конкурентов, применение платных услуг продвижения, составление сводной таблицы).
Подготовка объявлений
Составление уникальных объявлений с описанием товаров, предложениями компании, подготовление фото.
Размещение объявлений
Для подачи объявлений используем автоматизированный сервис постинга
Оформление интернет магазина
Подготовка оформление, проработка дизайна Авито магазина
Анализ
Еженедельный отчет заказчику, о конверсии, количестве размещенных объявлений, число посещений, просмотров контактов.
---ЧТО ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ-—
Кликабельность объявлений выше на 100-200% конкурентов
Увеличение конверсии из просмотра в заявку в 2-3 раза выше
Наш заказчик сможет занять и удерживать более 25% рынка на Авито или Юле
Оптимизация под разные запросы позволит получать в 10 раз больше трафика
Оказание услуги по массовому размещению объявлений на досках, снимет с заказчика операционку и позволит масштабироваться на другие города или даже на всю Россию.
Заказывайте постинг на Авито и Юле у нас! Мы гарантируем Вам результат, берем оплату по факту Ваших продаж!