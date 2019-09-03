tatyanat238

Размещение постинга и рекламы на Авито и Юле

Я представляю команду Авитологов. Мы оказываем услуги по комплексному размещению объявлений на Авито, соблюдая правила Авито и Юла.

---ПОРЯДОК РАБОТЫ-—

Аналитика

Детальная аналитика существующих объявлений размещенных на досках объявлений (общее количество объявлений, количество просмотров, число конкурентов, применение платных услуг продвижения, составление сводной таблицы).

Подготовка объявлений

Составление уникальных объявлений с описанием товаров, предложениями компании, подготовление фото.

Размещение объявлений

Для подачи объявлений используем автоматизированный сервис постинга

Оформление интернет магазина

Подготовка оформление, проработка дизайна Авито магазина

Анализ

Еженедельный отчет заказчику, о конверсии, количестве размещенных объявлений, число посещений, просмотров контактов.

---ЧТО ГОТОВЫ ПРЕДЛОЖИТЬ-—

Кликабельность объявлений выше на 100-200% конкурентов

Увеличение конверсии из просмотра в заявку в 2-3 раза выше

Наш заказчик сможет занять и удерживать более 25% рынка на Авито или Юле

Оптимизация под разные запросы позволит получать в 10 раз больше трафика

Оказание услуги по массовому размещению объявлений на досках, снимет с заказчика операционку и позволит масштабироваться на другие города или даже на всю Россию.

Заказывайте постинг на Авито и Юле у нас! Мы гарантируем Вам результат, берем оплату по факту Ваших продаж!