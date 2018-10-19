tauruz

Игорь tauruz

 
46 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Отобразить данные Json в виде таблицы (скриптом на php )

    Необходимо разработать скрипт на PHP для получения данных с указанного URL и отображения их в виде таблицы. Таблица должна показывать количество заказанных артикулов за определенные дни с группировкой по брендам. Скрипт должен поддерживать динамическое обновление данных и возможность обработки информации за период от 10 до 30 дней.

    PHP
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать скрипт на PHP

    $5

    1. Скрипт должен забирать прайс в .CSV от поставщика ко мне на сервер каждый час. Скрипт в открытом доступе и логиниться не нужно. 2.  Второй скрипт должен выводить остатки по некоторым товарам из ...

    AJAXPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт редиректа на PHP

    $7

    Нужно написать скрипт для переадресации поисковых машин и пользователей на другой домен. Есть сайт "A" и сайт "B" на который будет происходить переадресация. У скрипта будут настройки где можно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Разгруппировать запросы

    $50

    Нужно из списка информационных поисковых запросов составить группы поисковых запросов в автоматическом сервисе. Время создания группы 5-15 мин.  Примеры запросов: как оплатить телефон через сбербанк онлайн как посмотреть бик в ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

webbooster
Денис 
43 года
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
31 отзыв(-1)
$10
10 баллов
5 лет назад
Скрипт редиректа на PHP
PHP
Честко сформулированная задача. Моментальная оплата. В общем рекомедую!
Отзывчивый и оперативный человек. Держит свои обещания и выполняет все в срок! Рекомендую.
Ответный отзыв
thongx
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
Оптимизировать сайт на WP по web.dev
WordPress
Спасибо за заказ. Буду рад поработать еще!
Спасибо за работу!
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