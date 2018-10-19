Необходимо разработать скрипт на PHP для получения данных с указанного URL и отображения их в виде таблицы. Таблица должна показывать количество заказанных артикулов за определенные дни с группировкой по брендам. Скрипт должен поддерживать динамическое обновление данных и возможность обработки информации за период от 10 до 30 дней.
- Веб-программирование7 заявокЗакрыт3 года назад
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Нужно написать скрипт на PHP переноса заявок с platformalp.ru в другую CRM. Скрипт должен переносить следующие поля: Номер заказа, Имя клиента, Телефон, UTM метки (а конкретнее пока нужна только ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
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1. Скрипт должен забирать прайс в .CSV от поставщика ко мне на сервер каждый час. Скрипт в открытом доступе и логиниться не нужно. 2. Второй скрипт должен выводить остатки по некоторым товарам из ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Нужно написать скрипт для переадресации поисковых машин и пользователей на другой домен. Есть сайт "A" и сайт "B" на который будет происходить переадресация. У скрипта будут настройки где можно ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно оптимизировать сайт на WP по https://web.dev/ Сейчас у сайта такие показатели joxi.ru/bmo0300U3wyjX2 проект vk.cc/9rHfQX нужно: Performance: > 80 Accessibility: > 80 Best Practices: > 80 ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $50
Нужно из списка информационных поисковых запросов составить группы поисковых запросов в автоматическом сервисе. Время создания группы 5-15 мин. Примеры запросов: как оплатить телефон через сбербанк онлайн как посмотреть бик в ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно написать 5 новостей микрофинансового рынка, МФО за последние 1-2 недели. Источники ваши, ориентир покажу. Объем новости около 2000 збп. 30р./1000 збп.Рерайтинг3 заявкиЗакрыт7 лет назад