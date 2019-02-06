taushandji788

Сделать блок с фото на сайте резиновым. Задача такая: При загрузке на сайт фото-картинок в блоке: "всё для вашего уюта"-какая-то мебель, картинка статичная. Надо сделать её резиновой, что бы при изменении расширения она подстраивалась под размеры экрана. Более ...