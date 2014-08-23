tautiev

Алан tautiev

 
41 годРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Оказываю все услуги по SEO

- подбор трафикового СЯ с минимальной конкуренцией

- определение максимально эффективной стратегии продвижения

- ТЗ для копирайтеров и вебмастеров

- аудит оптимизации сайта

- подбор доноров и закупка ссылок

- консультации и обучение SEO на сайте заказчика

Портфолио предоставляю по требованию заказчика.

- проекты разной направленности

- молодые сайты, запущенные под моим руководством

- большие порталы с государственным участием

- отзывы на оптимизаторских форумах