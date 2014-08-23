Оказываю все услуги по SEO
- подбор трафикового СЯ с минимальной конкуренцией
- определение максимально эффективной стратегии продвижения
- ТЗ для копирайтеров и вебмастеров
- аудит оптимизации сайта
- подбор доноров и закупка ссылок
- консультации и обучение SEO на сайте заказчика
Портфолио предоставляю по требованию заказчика.
- проекты разной направленности
- молодые сайты, запущенные под моим руководством
- большие порталы с государственным участием
- отзывы на оптимизаторских форумах
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