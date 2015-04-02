Лит. обр. текстов, тексты и книги на заказ, рерайтинг, перев. рус./укр.

Образование высшее (факультет журналистики Киевского университета).

Свободно владею русским и украинским языками, английский базовый.

Уверенный пользователь ПК (Windows, Linux)

Есть высокоскоростной безлимитный интернет

Основное направление деятельности - работа с текстом:

- литературное редактирование (русский, украинский);

- перевод "с русского (укр.) на русский" (укр.) - обработка компьютерных переводов-подстрочников с использованием оригинала (англ.);

- написание текстов (рекламные, информационные блоки);

- составление дайджестов на заданную тему;

- составление книг популярной тематики;

- рерайтинг.

В 1998 г. в Донецке издана авторская научно-популярная книга "Психология любви", (внесена в списки рекомендованной литературы нескольких факультетов психологии); для харьковского издательства "Ранок" написана серия брошюр "Для мальчиков" (6 шт.) и "Для девочек" (8 шт.), издательство ("Гороскопы", "Гадания", "Советы старшего друга", "Самая обаятельная" и т.д.) и несколько сборников сценариев внеклассных мероприятий (укр.). Принимала самое непосредственной участие в написании книг "Все для юных леди" и "Все для юных джентльменов", хотя по условиям договора в авторах не указана.

Все эти книги есть в электронном виде и могут быть высланы для ознакомления.

Есть опыт разработки и выпуска 12-полосной газеты аптечной сети (OZON, Харьков; рубрикация, наполнение).

В течение 15 лет сотрудничаю с издательствами и редакциями журналов в качестве литературного редактора (научно-популярная, научная, художественная литература) и копирайтера (написание рекламных блоков).

К чужим текстам отношусь с уважением: задача редактора помочь автору очистить текст от шелухи, сохранив его, автора, индивидуальность, а не переписать этот текст за него (если это, конечно, не оговоренный заранее рерайтинг). Если автор говорит, что тест стал лучше, но он не может найти ни одного изменения, считаю, что работа выполнена неплохо :)

Критику воспринимаю адекватно.

Все мы время от времени делаем что-то впервые, поэтому всегда готова учиться новому.

Ценю свое и чужое время.