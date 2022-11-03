Копирайтер

Сейчас я пока начинающий копирайтер и хвалю себя тем, что:

1.начала обучаться у ведущего и востребованного копирайтера- Татьяны Хазовой. Это даст мне возможность стать сертифицированным специалистом уже в начале следующего года!

2.уже прошла 3-ёх дневный тренинг у Татьяны

3. разобралась в формировании контент-плана

4.создала для него google таблицу

5.ознакомилась с различными группами (их фишками)

6.разобралась с формулой AIDA

7.поверила в себя и в успех того, кто будет со мной работать!!!

Имеется резюме. Кому стало интересно- обращайтесь