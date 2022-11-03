Копирайтер
Сейчас я пока начинающий копирайтер и хвалю себя тем, что:
1.начала обучаться у ведущего и востребованного копирайтера- Татьяны Хазовой. Это даст мне возможность стать сертифицированным специалистом уже в начале следующего года!
2.уже прошла 3-ёх дневный тренинг у Татьяны
3. разобралась в формировании контент-плана
4.создала для него google таблицу
5.ознакомилась с различными группами (их фишками)
6.разобралась с формулой AIDA
7.поверила в себя и в успех того, кто будет со мной работать!!!
Имеется резюме. Кому стало интересно- обращайтесь
Я против войны в Украине!