По образованию я социолог, преподаватель социологии. По призванию - контентмейкер. Закончила МГУ М.В. Ломоносова. - Найду, проанализирую и структурирую информацию.

- Напишу любой текст - статьи для сайтов, рассылок в социальных сетях, рекламы и блогов; а также эссе, курсовые работы, рефераты, дипломные работы.

- Транскрибирую видео и аудио контент.

- Помогу разработать методику социологического исследования (начиная от формулирования темы, выдвижения гипотез и выбора метода исследования, заканчивая проведением СИ, сбором результатов, анализом данных и подготовкой аналитического отчета).

Гарантирую оригинальность текстов, внимательное и ответственное отношение, оперативное выполнение работы.