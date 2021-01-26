маркетолог

Привет, меня зовут Тайя!

Я учусь и работаю по специальности маркетолог. В свободное время веду свой блог на ютубе, занимаюсь обработкой видео и фотографий. У меня есть дополнительное образование в художественной школе, которая помогла мне развить чувство стиля и создавать привлекающие рекламные макеты.

Работаю с 2019 года над небольшими проектами в своем городе. В основном занимаюсь рекламой, SEO и э-маркетингом.

Я считаю, что нужно работать на результат!

Буду рада сотрудничеству с Вами !