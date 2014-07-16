Опыт 2,5 года контент-менеджером. Работа по проектам "Иван Царевич и Серый Волк", "Три богатыря на дальних берегах", "Иван Царевич и Серый Волк 2", "Лунтик".

Образование "Политология" и "Экономика здравоохранения".

Языки: английский(Upper-Iintermediate), немецкий (начальный уровень) и французский "начальный уровень".

Могу писать (и рерайтить) качественные тексты по тематикам: здравоохранение, российская политика, политика в Казахстане и СНГ, институты Европейского Союза и другим.

Я умею говорить с аудиторией на ее языке.