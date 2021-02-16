tbestuzheva

Татьяна Бестужева tbestuzhevatbestuzheva
53 годаСША/Сан-Франциско
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Помогу в озвучивании
Мое oбразование:
Днепропетровский колледж культуры, режиссерское отделение, 1990
City College of San Francisco, AA degree with Honors, 2004
Опыт работы:
Днепропетровская областная студия телевидения, ассистент режиссера, 1990-1993
Телевизионный канал VLD BROTHERS, Днепропетровск, режиссер 1993
Радиостанция РАДИО-ПРЕМЬЕР, Днепропетровск, радиоведущая, 1993-1996
Русская православная школа при храме в честь Иконы Божией Матери ДЕРЖАВНАЯ, Шарлотт, США, преподаватель, 2010 - настоящее время
О себе:
Родилась и выросла в Днепропетровске. С 1996 года проживаю в США. Занимаюсь озвучиванием фильмов и передач на местном церковном канале.