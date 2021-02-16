tbestuzheva

Помогу в озвучивании

Мое oбразование:

Днепропетровский колледж культуры, режиссерское отделение, 1990

City College of San Francisco, AA degree with Honors, 2004

Опыт работы:

Днепропетровская областная студия телевидения, ассистент режиссера, 1990-1993

Телевизионный канал VLD BROTHERS, Днепропетровск, режиссер 1993

Радиостанция РАДИО-ПРЕМЬЕР, Днепропетровск, радиоведущая, 1993-1996

Русская православная школа при храме в честь Иконы Божией Матери ДЕРЖАВНАЯ, Шарлотт, США, преподаватель, 2010 - настоящее время

О себе:

Родилась и выросла в Днепропетровске. С 1996 года проживаю в США. Занимаюсь озвучиванием фильмов и передач на местном церковном канале.