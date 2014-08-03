tcherkashin

Личные данные : 19 лет, холост

Контактная информация: тел.: +7(981)831-85-99; e-mail: [email protected] ; адрес: г. Санкт-Петербург, Новоизмайловский проспект, д.16/8, кв.148

Цель: Устроиться на интересную работу с достойной оплатой и перспективой карьерного роста в сфере информационных технологий, (предпочтительно - информационная безопасность), фото-видеоредактирования, программирования.

Образование: 2012-2016 - Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет. Специальность: «Информационная безопасность».

2001-2012 - Ухтинский Технический Лицей им. Г.В.Рассохина(г.Ухта, Республика Коми).

Опыт работы и полученные профессиональные навыки (практика): 2014 г. ОАО «Ухтанефтегазгеология». Стажер (производственная практика)

Дополнительные навыки и интересы: Английский язык – средний уровень (перевожу технические тексты и свободно говорю);

Опытный пользователь ПК. Работаю в программах: MS Office(Word, Excel, Acsess), MS VS2005-VS2013, Xcode, Final Cut Pro X и др.

Личные качества: Ответственный, легко обучаемый, имею организаторские способности.