tchesterenko

Тчестеренко tchesterenko

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Выполняю все виды студенческих работ: рефераты, контрольные, курсовые и дипломные по следующим дисциплинам:

- психология (все отрасли),

- педагогика (все отрасли),

- социология,

- философия.

Образование: высшее "Психология"

Стихи, Песни и Проза
нет отзывов
от $2
от 1 дня
#1340
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
от $5
от 1 дня
#1541
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 2 дней
#2089
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#3331
Переводы
нет отзывов
от $2
от 2 дней
#7455
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#8938
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