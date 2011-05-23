Выполняю все виды студенческих работ: рефераты, контрольные, курсовые и дипломные по следующим дисциплинам:
- психология (все отрасли),
- педагогика (все отрасли),
- социология,
- философия.
Образование: высшее "Психология"
Стихи, Песни и Проза
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#1340
Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#1541
Наполнение сайтов
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#2089
Редактирование и Корректура
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#3331
Переводы
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#7455
Копирайтинг
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