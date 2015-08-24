Журналист, редактор, копирайтер, рерайтер, многолетний опыт работы в СМИ

Делаю статьи, рерайты, копирайты качественно, быстро и недорого.

Образование:

1986-1997г.г. – средняя школа № 18 г.Кирова Кировской области;

1997-2003 – Кировский филиал Московского гуманитарно-экономического института, факультет журналистики, специальность «Журналистика».

Профессиональный опыт:

1993-1996г.г. – кировская областная детская газета «Я расту», собственный корреспондент, художник;

1996-1997г.г. - газета «Ваша Антенна» (г.Нижний Новгород), сотрудник газеты;

1997-2001 – областная газета «Молодежный проспект на Вятке», корреспондент, обозреватель;

1998-1999г.г. – Центр детского творчества с изучением прикладной экономики г.Кирова, «Клуб юных журналистов», педагог дополнительного образования;

2001-2002г.г. – «Комсомольская правда-Киров», внештатный корреспондент;

2002г. – газета «Новый вариант» (г.Киров), корреспондент;

2001-2003г.г. – радиостанция «Европа Плюс Киров», корреспондент службы новостей;

2003-2005г.г. – пресс-служба Аппарата ГФИ по Кировской области, помощник руководителя пресс-службы, информационный руководитель сайта «Федеральный вестник» (написание новостей, статей, размещение на сайте, наполнение сайта дополнительным материалом) и ИА «СетьИнформ» (написание, редактирование новостей, размещение на сайте, рассылка новостной ленты, наполнение сайта дополнительным материалом);

2005-2007г.г. – радио «Золотое Ретро», корреспондент.

Дополнительная информация:

навыки работы с компьютером, навыки работы с сетью Интернет, опыт работы с наполнением и оформлением сайтов, владение английским языком со словарем.