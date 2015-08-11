tconstantin

Константин tconstantin

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Разработка сайтов "под ключ"

Создаем сайты "под ключ" на протяжении 5 лет.

Мы собрали отличную команду из разработчиков, дизайнеров и тестеровщиков. Готовы работать по максимуму, чтобы вы остались довольны качеством выполненной работы.

Мы готовы браться за разработку любых сайтов.

 

НАВЫКИ:

Дизайн, графика: AdobePhotoshop;

Верстка: HTML4, HTML5, CSS2, CSS3;

Программирование: PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, Node.js;

Работа с базами данных:MySQL.

Структура программной системы: Framework Yii.

 

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ:

1.      Заполнение брифа, сбор требований к проекту от заказчика.

2.      Составление и согласование технического задания. Никаких дополнений или изменений после согласования ТЗ не вносим! Дальнейшая разработка ведется строго по техническому

заданию!

3.      Разработка и согласование скетча.

4.      Согласование сроков и стоимости разработки проектов.

5.      Поэтапная разработка и тестирование проекта.

6.      После окончания разработки полное тестирование проекта.

7.      Сдача проекта заказчику.

Приветствуем клиентов с долгосрочным сотрудничеством!

Контакты:

            Россия:

                        Skype: tconstantin_

                        Телефон: +7911-999-13-96

            Украина:

                        Skype: orekhov87

                        Телефон: +3 8 096-324-50-74