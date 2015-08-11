Разработка сайтов "под ключ"

Создаем сайты "под ключ" на протяжении 5 лет.

Мы собрали отличную команду из разработчиков, дизайнеров и тестеровщиков. Готовы работать по максимуму, чтобы вы остались довольны качеством выполненной работы.

Мы готовы браться за разработку любых сайтов.

НАВЫКИ:

Дизайн, графика: AdobePhotoshop;

Верстка: HTML4, HTML5, CSS2, CSS3;

Программирование: PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, Node.js;

Работа с базами данных:MySQL.

Структура программной системы: Framework Yii.

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ:

1. Заполнение брифа, сбор требований к проекту от заказчика.

2. Составление и согласование технического задания. Никаких дополнений или изменений после согласования ТЗ не вносим! Дальнейшая разработка ведется строго по техническому

заданию!

3. Разработка и согласование скетча.

4. Согласование сроков и стоимости разработки проектов.

5. Поэтапная разработка и тестирование проекта.

6. После окончания разработки полное тестирование проекта.

7. Сдача проекта заказчику.

Приветствуем клиентов с долгосрочным сотрудничеством!

Контакты:

Россия:

Skype: tconstantin_

Телефон: +7911-999-13-96

Украина:

Skype: orekhov87

Телефон: +3 8 096-324-50-74