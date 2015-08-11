Создаем сайты "под ключ" на протяжении 5 лет.
Мы собрали отличную команду из разработчиков, дизайнеров и тестеровщиков. Готовы работать по максимуму, чтобы вы остались довольны качеством выполненной работы.
Мы готовы браться за разработку любых сайтов.
НАВЫКИ:
Дизайн, графика: AdobePhotoshop;
Верстка: HTML4, HTML5, CSS2, CSS3;
Программирование: PHP, JavaScript, jQuery, Ajax, Node.js;
Работа с базами данных:MySQL.
Структура программной системы: Framework Yii.
ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ:
1. Заполнение брифа, сбор требований к проекту от заказчика.
2. Составление и согласование технического задания. Никаких дополнений или изменений после согласования ТЗ не вносим! Дальнейшая разработка ведется строго по техническому
заданию!
3. Разработка и согласование скетча.
4. Согласование сроков и стоимости разработки проектов.
5. Поэтапная разработка и тестирование проекта.
6. После окончания разработки полное тестирование проекта.
7. Сдача проекта заказчику.
Приветствуем клиентов с долгосрочным сотрудничеством!
Контакты:
Россия:
Skype: tconstantin_
Телефон: +7911-999-13-96
Украина:
Skype: orekhov87
Телефон: +3 8 096-324-50-74