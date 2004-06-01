Требуется установить систему приема оплаты по кредитным картам на готовый интернет-магазин. Система должна быть рассчитана на иностранного клиента. Система должна уметь переводить полученнные деньги от клиента на счет фирмы. Счет находится в кипрском банке.
Образование:
Высшее техническое (инженер)
ВУЗ: 1999 - 2005: Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных технологий Точной Механики и Оптики(бывший ЛИТМО)
Факультет: Точной Механики и Технологий
Кафедра: Измерительные Технологии и Компьютерная Томография
Школа: 1988 - 1999: Средняя школа № 368
Опыт работы:
06.2003 - 10.2003: продавец-консультант мобильных телефонов
06.2004 - 11.2004: водитель, категория B
03.2005 - : Веб-программист, верстальщик, дизайнер, веб-мастер.
Иностранные языки:
Английский: intermediate
Знание компьютера:
Windows 98/ME/NT/XP/2000, MS Office, Internet,Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, - опытный пользователь.
Профессиональные навыки и знания:
PHP, MySQL, HTML, CSS (в том числе бестабличная верстка).
- $1000Веб-программирование10 заявокЗакрыт18 лет назад