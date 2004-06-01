tdenisv

Гость tdenisv

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
19 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад

Образование:

Высшее техническое (инженер)

ВУЗ: 1999 - 2005: Санкт-Петербургский Государственный Университет Информационных технологий Точной Механики и Оптики(бывший ЛИТМО)

Факультет: Точной Механики и Технологий

Кафедра: Измерительные Технологии и Компьютерная Томография

Школа: 1988 - 1999: Средняя школа № 368

Опыт работы:

06.2003 - 10.2003: продавец-консультант мобильных телефонов

06.2004 - 11.2004: водитель, категория B

03.2005 - : Веб-программист, верстальщик, дизайнер, веб-мастер.

Иностранные языки:

Английский: intermediate

Знание компьютера:

Windows 98/ME/NT/XP/2000, MS Office, Internet,Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, - опытный пользователь.

Профессиональные навыки и знания:

PHP, MySQL, HTML, CSS (в том числе бестабличная верстка).

PHPMySQLHTMLCSS

  • Система приема оплаты по кредитным картам

    $1000

    Требуется установить систему приема оплаты по кредитным картам на готовый интернет-магазин. Система должна быть рассчитана на иностранного клиента. Система должна уметь переводить полученнные деньги от клиента на счет фирмы. Счет находится в кипрском банке.

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    18 лет назад