tdimdimich

Проекты:
- http://mebelhall.dev.aktiv-media.ru (yii) делал back-end
- http://findthegang.com (yii) делал back-end, после этого занялась другая команда
- http://gipshop.ru (play) доработка, исправление ошибок
- http://gamebooker.su (yii)
- http://sumkumne.ru (zend)
- aTV Flash http://firecore.com/atvflash (iOs) доработка, исправление ошибок 2011-2012 гг
- Flash игра "Мафия" (java) серверная часть 2010-2011 гг
- Система регистрации госуслуг (jBoss) модуль "Электронный архив" 2008-2010 гг
- Millennium BSA - http://m-g.ru (jBoss) отчетность 2007-2008 гг
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