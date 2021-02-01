Full Stack JS Developer
Опыт работы как с Backend так и Frontend более 5 лет.
Последний год работаю как Frontend Techlid в большой американской продуктовой компании.
Небольшое описание скилов - технологии с которыми я знаком не по наслышке, а имел коммерческий опыт:
- PHP - (OOP, MVC, Framework Laravel 5 ...) - более 3 лет
- JS - (OOP, ES6, Vanilla, NodeJS, VueJS, ReactJS, jQuery, Webpack, Gulp etc) ~3 года
- MySQL, MongoDB
- Continuous integration (teamcity)
- HTML5, CSS3
- Git
- OpenStreetMap (Leaflet)
По запросу могу скинуть ссылку на Linkedin аккаунт
Веб-программирование
нет отзывов
$20/час
от $60от 3 часов
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