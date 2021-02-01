Full Stack JS Developer

Опыт работы как с Backend так и Frontend более 5 лет.

Последний год работаю как Frontend Techlid в большой американской продуктовой компании.

Небольшое описание скилов - технологии с которыми я знаком не по наслышке, а имел коммерческий опыт:

- PHP - (OOP, MVC, Framework Laravel 5 ...) - более 3 лет

- JS - (OOP, ES6, Vanilla, NodeJS, VueJS, ReactJS, jQuery, Webpack, Gulp etc) ~3 года

- MySQL, MongoDB

- Continuous integration (teamcity)

- HTML5, CSS3

- Git

- OpenStreetMap (Leaflet)

По запросу могу скинуть ссылку на Linkedin аккаунт