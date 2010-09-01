Здравствуйте.

Рад, что вы зашли на мою страницу.

Список услуг:

— разработка сайта «под ключ» (полный комплекс работ);

— дизайн веб-сайта (макет в *.psd);

— html-вёрстка дизайна (табличная и блочная);

— программирование (установка cms, каталоги, интернет-магазины и пр.);

— разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.);

Основные правила работы:

- Предоплата (30-50%); это не значит, что я не работаю без предоплаты: такой вариант лучше обговорить дополнительно

- Выбор меня исполнителем (победителем) в тендере/конкурсе

- Четкое представление заказчика, что ему нужно, либо совместное формирование ТЗ и договора по проектам

- Наличие в команде заказчика лица, который будет вести со мной переговоры и формулировать свои пожелания (чтобы не получилось, что заказчиков несколько, при этом каждый хочет что-то своё и отвергает пожелания коллег)

- Форма оплаты: Яндекс-деньги, WebMoney, СБС,

Если вы можете гарантировать исполнение большей части моих требований, я готов к сотрудничеству и непременно сделаю так, чтобы вы остались довольны.

С уважением, teamF