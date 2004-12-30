Дизайнер фирменного стиля. Логомейкер.

Привет! Я дизайнер фирменного стиля, разрабатываю логотипы. Мой опыт составляет более одного года. Я практиковался, делал логотипы в основном другим дизайнерам и несерьезным проектам. Пришел на Weblacner для того чтобы повысить свой опыт, начать работать над более серьезными проектами и просто радовать людей своими работами. Обратите внимание - я новичок на Weblancer, а не в дизайне!

Behance: https://www.behance.net/teardropdzn

Dribbble: https://dribbble.com/t34rdr0p

Twitter: https://twitter.com/t34rdr0p

Facebook: https://www.facebook.com/teardropdzn

ВКонтакте: https://vk.com/maximoff2020

Группа ВК: https://vk.com/teardropdzn

Я всегда открыт для новых проектов и буду рад стать частью вашего проекта!