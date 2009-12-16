tech_writer

Юлия Сергеева tech_writer

 
43 годаРоссия/Великий Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад

Технический писатель/переводчик (английский, немецкий). Опыт работы - 5 лет.

Образование: высшее

1997-2002 НовГу им. Ярослава Мудрого

Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации

Специализация: филолог-германист (диплом с отличием)

Уровень владения ПК: Опытный пользователь:

• Microsoft Windows 9x/ME/NT/2000/XP;

• MS Office;

• Adobe products;

• HTML, PHP;

• HTML editors (Macromedia etc.);

• help-making utilities (H&M, RoboHelp etc).

Уровень владения иностранными языками: Английский, немецкий – свободно (общая тематика, IT сфера)

PHPHTML