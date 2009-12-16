tech_writer

Юлия Сергеева tech_writertech_writer
43 годаРоссия/Великий Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Была
14 лет назад
Технический писатель/переводчик (английский, немецкий). Опыт работы - 5 лет.
Образование: высшее
1997-2002 НовГу им. Ярослава Мудрого
Факультет лингвистики и межкультурной коммуникации
Специализация: филолог-германист (диплом с отличием)
Уровень владения ПК: Опытный пользователь:
• Microsoft Windows 9x/ME/NT/2000/XP;
• MS Office;
• Adobe products;
• HTML, PHP;
• HTML editors (Macromedia etc.);
• help-making utilities (H&M, RoboHelp etc).
Уровень владения иностранными языками: Английский, немецкий – свободно (общая тематика, IT сфера)
Действие аккаунта приостановлено!