techchnikap

Заметки о технологиях

Техник лесного хозяйства Адам Лорета в Тухоле существует с 1 сентября 1965 года.

С 2009 года он является одной из 11 школ для учащихся начальных классов в Польше, которыми управляет Министерство окружающей среды.

Школа продолжает традиции Лесотехнического училища, основанного в 1965 году Министерством лесного и лесного хозяйства http://tehnosektor.ru/home/vutyazhka-dlya-vannoy.html.

Ученики носят форму оливкового цвета в соответствии с уставом школы.

Покровителем техникума с 2013 года является первый директор Государственного лесного фонда Адам Лорет.

Рейтинг включает методику, по которой экзамен на зрелость в мае 2014 года сдавали как минимум 12 выпускников средней школы.

Дополнительным критерием для поступления в школу в рейтинге было достижение учениками балла выше 0,75 от общенационального на экзамене по польскому языку и математике.

В случае технических специалистов, дополнительным условием был как минимум 50% доступ к профессиональным экзаменам.

Лучшая техника: электротехнический техникум в ZS Elektryczne в Белостоке - 19-е место в стране.

Белосток - 84-е место в Техникуме № 3 в Техническом секторе в Сувалках - 91-е место в стране.

Мы управляем техникумом и профессиональным училищем.

У нас большой опыт работы с молодежью.

У нас работают образованные педагоги, которые используют проверенные методы обучения в своей работе.

Они подходят к обучению студентов со страстью и преданностью, стараясь не только передать знания, но и заинтересовать молодежь соответствующим образом ...