ЕРМАКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
Адрес: Москва, ул. Байкальская, д.16 к.1, кв. 488
телефон: 8(916) 025 0654
e-mail: [email protected]
Цель
Сотрудничество на внештатной основе.
О себе кратко:
Возраст: 28 лет
Семейное положение: не замужем, детей нет
Место рождения: г. Электросталь, Московской обл.
Образование:
Новый Гуманитарный Институт г. Электросталь
Специальность по диплому: Лингвистика и межкультурная коммуникация
Квалификация: Лингвист. Преподаватель английского и французского языков
Владение языками:
английский язык – в совершенстве
французский – свободно
немецкий – базовый
Опыт работы
• ЗАО «Газойл Корпорация»
ноябрь 2009 – февраль 2011г. – Начальник отдела маркетинга
Должностные обязанности:
Работа с поставщиками нефтегазопромыслового и перерабатывающего оборудования, оборудования химической и энергетической промышленности; поддержание и расширение базы поставщиков, поиск оптимальных технических решений и коммерческих условий в соответствии с запросами заказчиков, заключение агентских и дилерских соглашений с зарубежными производителями, предконтрактная работа; проведение презентаций на предприятиях заказчика, технических совещаний и согласований, а также коммерческих переговоров, командировки на места потенциальной установки и эксплуатации оборудования совместно с представителями поставщиков, участие в шеф-монтажных и пуско-наладочных работах. Подготовка к проведению и участие в крупных промышленных выставках: MIOGE, и Московская выставка Нефтегаз 2010 – организация стенда, разработка и подготовка маркетинговых материалов, презентация оборудования поставщиков (теплообменное оборудования и диагностические системы).
Согласование и заключения международных контрактов на закупку оборудования, работа с транспортными компаниями и таможенными брокерами.
Перевод технической документации и контрактов по мере необходимости.
• ЗАО «Энергокаскад»
май 2007 – ноябрь 2009г. – Переводчик/маркетолог коммерческого отдела
Сфера деятельности: нефтегазовый сектор, химическая промышленность, энергетика, водоочистка и водоподготовка.
Переводы устные (последовательный перевод) и письменные, обработка запросов заказчиков, деловая переписка с поставщиками оборудования, налаживание деловых контактов с новыми поставщиками, перевод во время командировок, технических совещаний и презентаций.
Непосредственное участие в монтаже и пуско-наладке линии технологического оборудования по производству синтетического каучука в г. Воронеже в условиях работающего цеха в течение 4 месяцев от момента поставки оборудования до момента его запуска.
февраль 2006 – май 2007 – Переводчик в отделе внешнеэкономической деятельности ЗАО «Энергокаскад».
Сфера: нефтегазовый сектор, химическая промышленность, энергетика, водоочистка и водоподготовка.
Переводы письменные и устные, сопровождение и перевод во время командировок на предприятия и технических совещаний.
• октябрь 2004 – февраль 2006 – Преподаватель английского языка в средней школе в г. Электросталь Московской обл.
Личные данные
- аналитический склад ума и отличное понимание технологических процессов и оборудования
- высокая способность к обучению и желание осваивать новые навыки
- терпение и усидчивость
- готовность к большим объемам работы
- ответственность