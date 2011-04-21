Качественный перевод: техника, нефтегаз, деловая документация

ЕРМАКОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА

Адрес: Москва, ул. Байкальская, д.16 к.1, кв. 488

телефон: 8(916) 025 0654

e-mail: [email protected]

Цель

Сотрудничество на внештатной основе.

О себе кратко:

Возраст: 28 лет

Семейное положение: не замужем, детей нет

Место рождения: г. Электросталь, Московской обл.

Образование:

Новый Гуманитарный Институт г. Электросталь

Специальность по диплому: Лингвистика и межкультурная коммуникация

Квалификация: Лингвист. Преподаватель английского и французского языков

Владение языками:

английский язык – в совершенстве

французский – свободно

немецкий – базовый

Опыт работы

• ЗАО «Газойл Корпорация»

ноябрь 2009 – февраль 2011г. – Начальник отдела маркетинга

Должностные обязанности:

Работа с поставщиками нефтегазопромыслового и перерабатывающего оборудования, оборудования химической и энергетической промышленности; поддержание и расширение базы поставщиков, поиск оптимальных технических решений и коммерческих условий в соответствии с запросами заказчиков, заключение агентских и дилерских соглашений с зарубежными производителями, предконтрактная работа; проведение презентаций на предприятиях заказчика, технических совещаний и согласований, а также коммерческих переговоров, командировки на места потенциальной установки и эксплуатации оборудования совместно с представителями поставщиков, участие в шеф-монтажных и пуско-наладочных работах. Подготовка к проведению и участие в крупных промышленных выставках: MIOGE, и Московская выставка Нефтегаз 2010 – организация стенда, разработка и подготовка маркетинговых материалов, презентация оборудования поставщиков (теплообменное оборудования и диагностические системы).

Согласование и заключения международных контрактов на закупку оборудования, работа с транспортными компаниями и таможенными брокерами.

Перевод технической документации и контрактов по мере необходимости.

• ЗАО «Энергокаскад»

май 2007 – ноябрь 2009г. – Переводчик/маркетолог коммерческого отдела

Сфера деятельности: нефтегазовый сектор, химическая промышленность, энергетика, водоочистка и водоподготовка.

Переводы устные (последовательный перевод) и письменные, обработка запросов заказчиков, деловая переписка с поставщиками оборудования, налаживание деловых контактов с новыми поставщиками, перевод во время командировок, технических совещаний и презентаций.

Непосредственное участие в монтаже и пуско-наладке линии технологического оборудования по производству синтетического каучука в г. Воронеже в условиях работающего цеха в течение 4 месяцев от момента поставки оборудования до момента его запуска.

февраль 2006 – май 2007 – Переводчик в отделе внешнеэкономической деятельности ЗАО «Энергокаскад».

Сфера: нефтегазовый сектор, химическая промышленность, энергетика, водоочистка и водоподготовка.

Переводы письменные и устные, сопровождение и перевод во время командировок на предприятия и технических совещаний.

• октябрь 2004 – февраль 2006 – Преподаватель английского языка в средней школе в г. Электросталь Московской обл.

Личные данные

- аналитический склад ума и отличное понимание технологических процессов и оборудования

- высокая способность к обучению и желание осваивать новые навыки

- терпение и усидчивость

- готовность к большим объемам работы

- ответственность