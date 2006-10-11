Нужен переводчик в Украине, работающий в БП Добрый день! Я ищу человека, работающего в бюро переводов. Задача: предоставить отработанные переводы основных наиболее востребованных документов. Паспорт, справка (о семейном положении, ...
- $50Переводынет заявокЗакрыт18 лет назад
Добрый день! Задача: перевести фрагмент инструкции для ризографа. Это первый минимум для начала работы на аппарате. Качество изображения скверное, прошу прощения. Дальше возможен перевод инструкции. Прошу назвать оплату. С ...Переводы4 заявкиЗакрыт19 лет назад
Добрый день! К сожалению, нет соответствующей категории для данного проекта, но, думаю, среди зарегистрированных пользователей наверняка найдутся те, кто владеет данной системой. Задача: по имеющимся чертежам достроить 3-D модель сборки ( готовность ...3D-графика1 исполнительЗакрыт19 лет назад
Здравствуйте! Появилась необходимость в переводе корпоративного сайта с английского на немецкий. Прошу объявить цену. Пример текста: we know that “out-of-the-box” software won’t go very far in saving you time and making ...Переводы4 заявкиЗакрыт19 лет назад
Разыскиваются переводчики, владеющие хотя бы одним из следующих языков: шведский, норвежский, датский. Задача: перевод сайта - службы знакомств. Исходный материал - на английском языке, уровень достаточно скромный ( сочиняли, видимо, русскоязычные ...Переводынет заявокЗакрыт19 лет назад