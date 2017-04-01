Работаю быстро, качественно, цены не кусаются!
Технологии которыми я владею и использую повсеместно в своей работе:
- Верстаю кроссбраузерно, проверку прохожу на html/css validate, ie10, ie11, edge, chrome, opera, firefox, safari. Имею виртуальную машину с osx 10.10 Yosemite, поэтому есть доступ к safari 6, 7, 8 ios 7, 8, xcode 6.
- Разработку веду на препроцессорах в связке node/gulp+libsass. Код постобрабатываю postcss+autoprefixer. По требованию могу верстать на чистом html+css.
- Всегда использую оптимизированные изображения, спрайты для иконок, сжимаю полученные файлы без потери качества.
- Скрипты и php формы для обратных звонков, эффектов на сайтах и улучшения
внешнего вида пишу сам, чтобы код был чистым, быстрым и максимально
подходил под данную задачу.
- Для разработки респонс и адаптивных сайтов использую самые лёгкие библиотеки sass/neat/bourbon, что по
- Адаптивность сайтов проверяю как на онлайн ресурсах, так и на физических устройствах. В наличии есть почти все разрешения.
- Проверку валидности кода прохожу здесь
- Занимаюсь безопасностью сайтов, чисткой от вирусов и их технической поддержкой. Переносом с хостинга на хостинг.
- Могу скопировать любой сайт или lp(лендинг пейж) и поставить на wordress или joomla, imagecms, чистый html5.
- Провожу бесплатные консультации по любому типу вопросов, связанных с сайтами, хостингами.
скорости превосходит bootstrap и облегчает процесс создания и наладки
сеток, grid`ов. Если bootstrap основное требование, использую его.