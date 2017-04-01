tecj

Вадим Бардаш tecj

 
37 летУкраина/Мариуполь
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Работаю быстро, качественно, цены не кусаются!

Технологии которыми я владею и использую повсеместно в своей работе:

  • Верстаю кроссбраузерно, проверку прохожу на html/css validate, ie10, ie11, edge, chrome, opera, firefox, safari. Имею виртуальную машину с osx 10.10 Yosemite, поэтому есть доступ к safari 6, 7, 8 ios 7, 8, xcode 6.
  • Разработку веду на препроцессорах в связке node/gulp+libsass. Код постобрабатываю postcss+autoprefixer. По требованию могу верстать на чистом html+css.
  • Всегда использую оптимизированные изображения, спрайты для иконок, сжимаю полученные файлы без потери качества.
  • Скрипты и php формы для обратных звонков, эффектов на сайтах и улучшения

    внешнего вида пишу сам, чтобы код был чистым, быстрым и максимально

    подходил под данную задачу.

  • Для разработки респонс и адаптивных сайтов использую самые лёгкие библиотеки sass/neat/bourbon, что по

    • скорости превосходит bootstrap и облегчает процесс создания и наладки

    сеток, grid`ов. Если bootstrap основное требование, использую его.

  • Адаптивность сайтов проверяю как на онлайн ресурсах, так и на физических устройствах. В наличии есть почти все разрешения.
  • Проверку валидности кода прохожу здесь
  • Занимаюсь безопасностью сайтов, чисткой от вирусов и их технической поддержкой. Переносом с хостинга на хостинг.
  • Могу скопировать любой сайт или lp(лендинг пейж) и поставить на wordress или joomla, imagecms, чистый html5.
  • Провожу бесплатные консультации по любому типу вопросов, связанных с сайтами, хостингами.

PHPHTMLCSSiOSJoomlaBootstrapXcodeSASSGulp