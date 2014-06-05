Нужно доработать шаблон http://livedemo00.template-help.com/osc_35280/index.php?osCsid=t9led9p7e12d8k3ro5uph62j67 сделать систему поиска на главной странице по определенным критериям (автошины: ширина,высота,диаметр/ летние,зимние,всесезонные,шиповыные ) жду заявки с ценой за данную работу
Александр Венгилевский tedalmaztedalmaz
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно разместить в шаблоне http://autospares.ucoz.net/ под главным баннером систему поиска наподобие этой: http://site-light.ru/products/0DEEAE19-400B-A991-4C22-3CF9B8374CB3/18/ (ширина/высота/диаметр/) пишите расценки за данную работу. Заранее спасибоВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно на главной странице шаблона ( http://demo.xds.by/default2/index.php?route=common/home ) поменять блок "Категории" что бы был блок "Интересный товар" точно такой же как блок который находится в правой стороне "Лидеры продаж"! Затем загрузить шаблон на хостинг! Пишите вашу ценуВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно установить Opencart CMS и этот шаблон Opencart шаблон XDS (https://opencartforum.com/files/file/1531-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-xds-color-market/ ) , чтобы был как в демке. Оплата по факту. Пишите, пожалуйста, сроки и стоимость.HTML-верстка9 заявокЗакрыт10 лет назад