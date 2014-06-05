Нужно на главной странице шаблона ( http://demo.xds.by/default2/index.php?route=common/home ) поменять блок "Категории" что бы был блок "Интересный товар" точно такой же как блок который находится в правой стороне "Лидеры продаж"! Затем загрузить шаблон на хостинг! Пишите вашу цену