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О себе: инициативная, ответственная, креативная, коммуникабельная, проявляю гибкость в работе, ориентирована на саморазвитие и достижение ощутимого результата от своей деятельности

В ходе обучения в ВУЗе проявила себя как способный и талантливый студент, за что в 2013 году была отмечена как один из лучших студентов факультета, внесена в книгу лучших выпускников 2014 года. Постоянно участвовала в жизни кафедры, помогала организовывать различные мероприятия и участвовала в них в качестве ведущей.

Хобби: игра в шахматы.

Дополнительные сведения:

Имею опыт проведения маркетинговых исследований на рынке В2В и В2С.

Училась в Губернаторском многопрофильном лицее-интернате для одаренных детей Оренбуржья в социально-экономическом классе (www.orenlicei.ru).

Награждена сертификатом о внесении в справочник «Лучшие выпускники 2014» учреждений профессионального образования Оренбургской области, сертификатом участника ХХХII Международной научно-практической конференции «Экономика и современны менеджмент: теория и практика», дипломом участника II Всероссийской студенческой олимпиады по маркетингу в г. Оренбурге, дипломом участника I Всероссийской студенческой олимпиады по маркетингу в г. Оренбурге, дипломом III степени Всероссийской студенческой олимпиады по маркетингу в Казани, почетной грамотой за III место в ХХХV Научной студенческой конференции ОГУ в секции «Маркетинг как философия современного бизнеса», почетной грамотой за актуальность и самостоятельность выводов по теме: «Особенности маркетинговой деятельности в модельном бизнесе на Оренбургском рынке», грамотой за участие в ХХХIII научной конференции студентов Оренбургского государственного университета в секции «Социально-экономические последствия экономического кризиса в РФ: теория, анализ, прогнозирование», грамотой за участие в секции «Финансы, денежное обращение и кредит» ХХХIII научной конференции студентов Оренбургского государственного университета, грамотой за активное освоение образовательной программы, вдохновение и личный пример творческого подхода к обучению в ВУЗе, благодарственным письмом за большой личный вклад в организацию и проведение III Молодежного форума «Сохраним будущее вместе», сертификатом участника I Молодежного фестиваля рекламы «СПЕКТР», благодарностью за активное участие в проведении мероприятия, посвященного 15-летию кафедры маркетинга, коммерции и рекламы, благодарственным письмом за активное участие в подготовке и проведении бизнес-форума «Секрет успеха», грамотой за I место в соревнованиях по шахматам IV и III городского Фестиваля рабочего спорта «Золотая осень Оренбуржья», грамотой за I место в открытом первенстве НГДУ «Сорочинскнефть» по шахматам.

Писала диплом на тему «Формирование бренда региона посредством инновационных маркетинговых технологий (на примере Оренбургской области)», окончила Оренбургский государственный университет с красным дипломом (средний балл 5,0).

Получала стипендию Президента РФ в 2012, 2013 и 2014 годах.

Слабые стороны: боюсь пауков