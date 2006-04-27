tees

Гость tees

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Раскрутка и продвижение форума

    Форум посвящен изготовлению футболок на заказ (со своими рисунками, с различными надписями и т.д.). http://www.teesforum.ru/ Требуется привлечь на сайт целевую аудиторию. От вас, способ продвижения, ожидаемое количество посетителей / стоимость. Готов рассмотреть любые предложения.

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Наполнить раздел "Игры" на wallpaper-ном сайте

    Требуется наполнить раздел "Игры" на wallpaper-ном сайте. Пример раздела: _http://ru.alohatime.net/wallpapers/games/Battlefield-2142.html Добавлять требуется через форму: _http://ru.alohatime.net/cgi-bin/wallpapers-site-manager.cgi?todo=addsubcat&amp;topcat=3 Что нужно добавлять: 1) Официальное название игры на английском. 2) Описание игры на русском, не меньше 500 знаков без пробелов (рерайт! копи-паст исключен). 3) Обои для рабочего стола: ...

    HTML
    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Художественный перевод биографий актеров

    Необходимо выполнить художественный перевод 60 биографий американских актеров, сумарно 9 страниц текста, если точнее 43 тысячи символов без пробелов. Интересует срок/цена. пример описания/биографий: Josh Holloway Josh Holloway’s California surfer-dude good looks opened doors in Hollywood, but he had to shed ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Доработка Flash-приложения.

    $1000

    Требуются профессионалы, способные довести Flash-конструктор до ума. http://www.tees.ru/konstruktor/index.html А именно: улучшение юзабилити увеличение предоставляемых возможностей работы с графикой и текстом оптимизация загрузки для Dial-Up пользователей Наличие портфолио - обязательно. Приветствуется физическое присутствие в Москве. Оставляйте в комментариях свои идеи и сроки реализации.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    18 лет назад
Отзывы фрилансеров
belenkelena
51 годУкраина
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Художественный перевод биографий актеров
Очень приятно было поработать. Четко сформулирована задача. Оплата в полном объеме и без задержек. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!