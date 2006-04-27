Требуется наполнить раздел "Игры" на wallpaper-ном сайте. Пример раздела: _http://ru.alohatime.net/wallpapers/games/Battlefield-2142.html Добавлять требуется через форму: _http://ru.alohatime.net/cgi-bin/wallpapers-site-manager.cgi?todo=addsubcat&topcat=3 Что нужно добавлять: 1) Официальное название игры на английском. 2) Описание игры на русском, не меньше 500 знаков без пробелов (рерайт! копи-паст исключен). 3) Обои для рабочего стола: ...