teger999

Максим teger999

 
30 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Не заметишь сегодня, как сильно нужен завтра.

Добрый день, рад вашему визиту на мой профиль. 

Осуществляю перевод художественный текстов, описаний, статей, новостей,заметок, объявлений с Английского на Русский и наоборот.

Гарантирую:

 - работу качественно и в срок

 - связь с заказчиком

 - пунктуальность и ответственный подход к работе.

Уважаемый заказчик в процессе сотрудничества планирую получить от Вас:

 - четко сформулированное задание

 - оплату в срок

 - поддержку связи для уточнения деталей 