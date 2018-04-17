Не заметишь сегодня, как сильно нужен завтра.
Добрый день, рад вашему визиту на мой профиль.
Осуществляю перевод художественный текстов, описаний, статей, новостей,заметок, объявлений с Английского на Русский и наоборот.
Гарантирую:
- работу качественно и в срок
- связь с заказчиком
- пунктуальность и ответственный подход к работе.
Уважаемый заказчик в процессе сотрудничества планирую получить от Вас:
- четко сформулированное задание
- оплату в срок
- поддержку связи для уточнения деталей
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