Не заметишь сегодня, как сильно нужен завтра.

Добрый день, рад вашему визиту на мой профиль.

Осуществляю перевод художественный текстов, описаний, статей, новостей,заметок, объявлений с Английского на Русский и наоборот.

Гарантирую:

- работу качественно и в срок

- связь с заказчиком

- пунктуальность и ответственный подход к работе.

Уважаемый заказчик в процессе сотрудничества планирую получить от Вас:

- четко сформулированное задание

- оплату в срок

- поддержку связи для уточнения деталей