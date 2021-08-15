Меня зовут Марина, я технический помощник онлайн-школ на Getcourse. На данный момент ищу постоянную работу в онлайн-проекте.
Профессиональные компетенции:
Знание и понимание работы платформы Getcourse: базовая настройка, настройка запуска продаж; реализация воронок продаж; настройка процессов, которые автоматизируют рутинную работу.
Настройка вебинарных комнат на Pruffmе; подготовка спикера к проведению прямого эфира; создание автовебинара на Pruffmе.
Работа с сервисами рассылок, специализируюсь на SendPulse.
Создание чат-бота в мессенджерах.
Работаю в CRM Автовебофис.
Создание сайтов на Wordpress
Мои сильные качества:
Самостоятельно решаю вопросы.
Умею работать в команде.
Точность и внимательность к деталям.
Ответственное отношение к работе без срывов дедлайна.
Пройденные курсы:
Курс по фрилансу от Марины Давиденко
Проект "За ручку в мир фриланса" , Технический специалист
“Продвижение в мессенджерах: создание автоворонок, рассылок и чат-ботов” от Нетологии
Предлагаю тестовый период: 1 неделя.
За это время я настрою платформу Getcourse, авторассылки, автоплатежи и вебинарную комнату; создам чат-бота.
Жду от Вас обратную связь.