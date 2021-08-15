Технический администратор

Меня зовут Марина, я технический помощник онлайн-школ на Getcourse. На данный момент ищу постоянную работу в онлайн-проекте.

Профессиональные компетенции:

Знание и понимание работы платформы Getcourse: базовая настройка, настройка запуска продаж; реализация воронок продаж; настройка процессов, которые автоматизируют рутинную работу.

Настройка вебинарных комнат на Pruffmе; подготовка спикера к проведению прямого эфира; создание автовебинара на Pruffmе.

Работа с сервисами рассылок, специализируюсь на SendPulse.

Создание чат-бота в мессенджерах.

Работаю в CRM Автовебофис.

Создание сайтов на Wordpress

Мои сильные качества:

Самостоятельно решаю вопросы.

Умею работать в команде.

Точность и внимательность к деталям.

Ответственное отношение к работе без срывов дедлайна.

Пройденные курсы:

Курс по фрилансу от Марины Давиденко

Проект "За ручку в мир фриланса" , Технический специалист

“Продвижение в мессенджерах: создание автоворонок, рассылок и чат-ботов” от Нетологии

Предлагаю тестовый период: 1 неделя.

За это время я настрою платформу Getcourse, авторассылки, автоплатежи и вебинарную комнату; создам чат-бота.

Жду от Вас обратную связь.