tehnokatia25

Чат-боты, технический специалист в инфобизнесе, инфографика,
Здравствуйте, меня зовут Екатерина!
Технический администратор онлайн школ, Владею всеми навыками в полной мере.
‼️‼️Что я умею делать:
-Создавать лендинги, многостраничные сайты Tilda, Getcourse
-Создание и настройка e-mail рассылок
-Разработка чат-ботов
-Технические настройки Tilda, Getcourse и других платформ
- Создание и модерация вебинаров, автовебинары, на бизон 365, Getcourse.
✅Вам нужен стильный продающий дизайн карточек товара
✅Индивидуальный подход
✅Качество и сроки
Подбор триггеров - на карточке товара
Заработок ради заработка нет! НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО ОКУПАЕМОСТЬ
Я против войны в Украине!