tehnokatia25

Екатерина tehnokatia25

 
37 лет
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Чат-боты, технический специалист в инфобизнесе, инфографика,

Здравствуйте, меня зовут Екатерина! 

Технический администратор онлайн школ,  Владею всеми навыками в полной мере.

‼️‼️Что я умею делать:

-Создавать лендинги, многостраничные сайты Tilda, Getcourse

-Создание и настройка e-mail рассылок

-Разработка чат-ботов

-Технические настройки Tilda, Getcourse и других платформ

- Создание и модерация вебинаров, автовебинары, на бизон 365, Getcourse.

✅Вам нужен стильный продающий дизайн карточек товара

✅Индивидуальный подход

✅Качество и сроки

Подбор триггеров - на карточке товара

Заработок ради заработка нет! НУЖЕН РЕЗУЛЬТАТ И ЕГО ОКУПАЕМОСТЬ