Добро пожаловать на официальный сайт крупнейшего в СПб сервис-центра

Добро пожаловать на официальный сайт крупнейшего в Санкт-Петербурге сервис-центра по ремонту бытовой техники. Наша компания работает на рынке с 1998г, имеет развитую филиальную сеть в разных районах Санкт-Петербурга. Питер-сервис обладает всем необходимым оборудованием для качественного и профессионального ремонта практически любой сложности. Специалисты нашей фирмы прошли курсы повышения квалификации в компаниях производителях. Ремонт осуществляется с применением только качественных, оригинальных запчастей.