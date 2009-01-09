tehnostroi

Денис Иванов tehnostroi

 
39 летРоссия/Набережные Челны
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Увеличить ТИЦ для сайтов

    $250

    Необходимо увеличить ТИЦ для сайтов. Для начала готов оплатить единожды за 1 сайт. ТИЦ нужен от 50 и выше. Результат нужен за 1 месяц. Сколько стоит и кто готов за это взяться. Только предупреждаю, сайты ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Специалист по продвижению сайтов по строительству

    Нужен специалист по продвижению сайта сроительной тематики, а именно: Ангары, быстровозводмые здания, строительство ангаров. По ключевым словам: ангары, склады, тентовые ангары, быстровозводимые ангары, арочные ангары, металлоконструкции, изговтовление металлоконструкций, монтаж металлоконструкций, проектирование металлоконструкций, строительство ангаров, строительство складов, ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад