Если я отправила Вам заявку - я уверена в собственных силах.

Главная задача для меня - качественно выполнить заказ. Я беру только те заказы, которые я точно смогу выполнить. Я хочу развиваться с сфере фриланса. Обучаюсь в 10 классе гимназии. Учусь хорошо, но не зубрю, обладаю эрудицией от природы, вкладываю ресурсы в свое развитие, люблю учиться и узнавать что-то новое. Сферы интересов: психология, журналистика, медиа-мир, английский язык, литература, русский язык, педагогика, танцы, чтение интересных и полезных книг, саморазвитие.