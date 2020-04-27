Редактор текстов и фото, копирайтер, транскрибатор, поэт, переводчик с английского.

Всем привет! Меня зовут Маша, я новичок здесь, но готова работать с усердием. Довольно хорошо пишу тексты, могу их редактировать (читаю сейчас книгу "Пиши, сокращай" и беру советы оттуда), переводить с английского на русский; люблю редактировать фотографии, видео; имею опыт оформления групп вк; также увлекаюсь любительской поэзией, сочиняю стихи и песни (моя группа со стихами - vk.com/poemo4ka, группа с песнями - vk.com/iloverrussia.) Готова взяться за легкие задачи, не требующие опыта работы.