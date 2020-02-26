telecom-project

Петр Иванов telecom-project

 
31 годРоссия/Дубна
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$80
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Баннер для рекламы

    $20

    Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам   - Готовитесь к проверке Роскомнадзора?  - Получите скидку на 1 год сопровождения по разработке и внедрению документации по защите персональных данных для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Баннер для рекламы

    $20

    Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам   - Получили письмо из Роскомнадзора? Ответим, что делать  - Решим вопросы с Роскомнадзором и подготовим документы по 152-ФЗ для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость. Аудитория: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Баннер для рекламы

    $20

    Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам   - Получили уведомление Роскомнадзора? Не спешите паниковать  - Разработем документацию под вас за 5 дней для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость. Аудитория: Широкая: Операторы персональных ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Баннер для рекламы

    $20

    Добрый день, Необходимо создать креатив по тезисам   - Будьте готовы к проверкам Роскомнадзора  - Быстро и без нервов решим вопрос по разработке и внедрению документации / вопрос с Роскомнадзором. Предоставляем бесплатные консультации. для теста рекламы Размер 600х600, 1080х607, площадка MyTarget Правки ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создать рекламный баннер

    $40

    Добрый день, Необходимо создать 4 креатива по выбранным тезисам (выделены зеленым) - https://docs.google.com/document/d/1Jyid1br1dhHuVGGXtOYGWBM1-wGy5pddW0eIPA8NDHs/edit?usp=sharing для теста рекламы Размер 600х600, площадка MyTarget Правки по тексту/цветам/шрифтам/расположению/размерам и пр., вкл. в стоимость. Аудитория: Широкая: Операторы персональных данных Подкатегории (основные): - Интернет-магазины - Владельцы сайтов (обычно, малые фирмы ...

    Баннеры22 заявки
    Закрыт
    4 года назад
Отзывы фрилансеров
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Баннер для рекламы
Все отлично! Четвертая интересная задача с интересным заказчиком! Всем рекомендую ))
И еще один, уже четвертый, заказ. Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Баннер для рекламы
Все отлично! Третья интересная задача с интересным заказчиком! Всем рекомендую ))
Третий заказ, все хотелки учтены! Спасибо за скорость и качество
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Баннер для рекламы
Все отлично! Вторая интересная задача с интересным заказчиком! Всем рекомендую ))
Второй оперативный заказ, все было сделано быстро!:)
Ответный отзыв
Diablo616
Вячеслав 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
4 года назад
Баннер для рекламы
Все отлично! Интересная задача с интересным заказчиком! Всем рекомендую ))
Спасибо за работу! Ответственный специалист, задачу выполнил качественно, учитывал наши хотелки. Сделано было раньше срока. Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв