telemarket

Сотовые телефоны

Интернет магазин Telemarket24.ru, предлагает к продаже сотовые телефоны всех известных производителей. Мы являемся официальным дистрибьютером таких производителей как Nokia,Samsung, Sony-ericsson,LG, Philips, Motorola. Так же мы продаем телефоны и менее известных брендов: Siemens, Alcatel, Sagem, Qteq. Политика нашей компании направлена на обеспечение минимальной цены. Это обеспечивается большим объемом продаваемой продукции. В настоящее время, ассортимент нашего магазина включает более 300 моделей, начиная от самых простых и заканчивая последними моделями смартфонов и коммуникаторов