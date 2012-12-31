$30
Для использования в цифровом виде необходимо отрисовать факсимиле и печать. 1000 рублей. сегодня.
Логотипы и Знаки7 заявок
Закрыт
12 лет назад
Для использования в цифровом виде необходимо отрисовать факсимиле и печать. 1000 рублей. сегодня.
при yum install asterisk выдает Missing Dependency: kernel-x86_64 = 2.6.18-308.24.1.el5 is needed by package kmod-dahdi-linux-2.6.1-1_centos5.2.6.18_308.24.1.el5.x86_64 (asterisk-current) Нужно: 1) помочь решить вопрос с завершением установки 2) ...
Необходимо разработать классный логотип в стиле инфографики. Цветовая гамма желто-красная. Логотип нужен действительно классный, поэтому делаем, пока не сделаем :)