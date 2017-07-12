Редактура, корректура текстов. Написание статей преимущественно гуманитарной тематики.

Наталья Загребельная, 42 года, живу в г. Арсеньев (Приморский край), по образованию библиотекарь - библиограф (высшее), но много лет работала волонтёром-редактором (корректором) для поэтических сборников арсеньевских авторов и подрабатывала корректором в местной арсеньевской газете "Восход".

Сетевой писатель (публикуюсь на СамИздат: http://samlib.ru/z/zagrebelxnaja_n_a/ и Лит-Эра: https://lit-era.com/natalya-zagrebelnaya-u92010).

Врождённая грамотность (почти grammar-nazi), большой словарный запас (не путаю не только Чуковского и Чайковского, но и Моне и Мане(!)), хорошая скорость печати (170 знаков в минуту), слепой метод набора печати (70 знаков в минуту).

Работаю быстро, но качественно. Если случится дедлайн, могу работать и в выходные, но предпочитаю стандартную работу 5/2.