SEO-специалист

SEO-специалист

Помогу с продвижением Вашего сайта

Привет, я Артем. Получил образование в инженерном деле, но решил развиваться в другом направлении. И вот уже более года занимаюсь продвижением и оптимизацией сайтов, успел поработать с более, чем 28 сайтами: на WordPress, OpenCart, Битрикс, Ruby, MODX, HTML-сайты (самописцы).

Прошел SEO курсы (Получен сертификат об окончании курса «Разработка сайтов + SEO-продвижение сайтов + контекстная реклама»);

Курсы по поисковому продвижению, внутренней оптимизации сайта.

Получил практический опыт на фрилансе и в SEO-компании.