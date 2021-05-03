temidesign

Разработчик и дизайнер сайтов "под ключ"

Здравствуйте, меня зовут Ирина! Вероятно, если вы перешли по этой ссылке, значит вас заинтересовало то, чем я занимаюсь. Я могу предложить Вам уникальный и продающий дизайн одностраничных и многостраничных сайтов с выдержанной стилистикой.Работаю на таких платформах, как Tilda, Figma, Adobe Photoshop.Мои работы можно посмотреть в документе: https://docs.google.com/document/d/1FxjNp7FqET4rPnFtdAc5DaMW92rb24B5usoBQsK3NVQ/edit

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tg: @iirentemi