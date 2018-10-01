Web разработчик

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УСЛУГИ

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Создание сайтов:

- Посадочная страница

- Визитка

- Корпоративный сайт

- Каталог сайт

- Интернет-магазин

Дополнительные услуги:

- Верстка макета

- Регистрация домена

- Хостинг

- Поддержка сайта

- Обслуживание сайта

- Доработка сайта

- Написание компонентов, модулей, плагинов под CMS

- Обновление CMS

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ОПЛАТА

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›› WebMoney

›› Visa

Если у вас есть вопросы, задавайте их на почту [email protected] или на этом сервисе посредством личных сообщений – буду рад вам помочь.