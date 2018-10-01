Web разработчик
-------------------------------------------------
УСЛУГИ
-------------------------------------------------
Создание сайтов:
- Посадочная страница
- Визитка
- Корпоративный сайт
- Каталог сайт
- Интернет-магазин
Дополнительные услуги:
- Верстка макета
- Регистрация домена
- Хостинг
- Поддержка сайта
- Обслуживание сайта
- Доработка сайта
- Написание компонентов, модулей, плагинов под CMS
- Обновление CMS
---------------------------------------------------
ОПЛАТА
---------------------------------------------------
›› WebMoney
›› Visa
Если у вас есть вопросы, задавайте их на почту [email protected] или на этом сервисе посредством личных сообщений – буду рад вам помочь.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Портфолио на rgb-color.ru190 просмотров