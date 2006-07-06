Ведется поиск программиста ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! имеющего опыт работы с системой Битрикс для верстки под указанную систему трех шаблонов, с последующем их подключением к системе Битрикс.
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- $1000Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт17 лет назад
Нашей фирме необходимо разработать дизайн сайта на основе имеющегося логотипа и фирменных цветов (не шаблонный вариант). Дизайн должен хорошо смотреться на экранах с разрешением 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1152*864. Обеспечить хорошее программное обеспечение (с возможностью регистрации ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт17 лет назад
Нашей фирме необходимо разработать дизайн сайта на основе имеющегося логотипа и фирменных цветов (не шаблонный вариант). Дизайн должен хорошо смотреться на экранах с разрешением 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1152*864. Обеспечить хорошее программное обеспечение (с возможностью регистрации ...Сайты «под ключ»28 заявокЗакрыт17 лет назад