Нашей фирме необходимо разработать дизайн сайта на основе имеющегося логотипа и фирменных цветов (не шаблонный вариант). Дизайн должен хорошо смотреться на экранах с разрешением 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1152*864. Обеспечить хорошее программное обеспечение (с возможностью регистрации ...