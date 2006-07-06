temira

Консалтинг Сезар temira

 
NaN летРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Необходим программист для работы на Битриксе

    $1000

    Ведется поиск программиста ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! имеющего опыт работы с системой Битрикс для верстки под указанную систему трех шаблонов, с последующем их подключением к системе Битрикс.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт для консалтинговой фирмы

    Нашей фирме необходимо разработать дизайн сайта на основе имеющегося логотипа и фирменных цветов (не шаблонный вариант). Дизайн должен хорошо смотреться на экранах с разрешением 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1152*864. Обеспечить хорошее программное обеспечение (с возможностью регистрации ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Сайт для консалтинговой фирмы

    Нашей фирме необходимо разработать дизайн сайта на основе имеющегося логотипа и фирменных цветов (не шаблонный вариант). Дизайн должен хорошо смотреться на экранах с разрешением 800*600, 1024*768, 1280*1024, 1152*864. Обеспечить хорошее программное обеспечение (с возможностью регистрации ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»28 заявок
    Закрыт
    17 лет назад