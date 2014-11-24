temium

Сергей Абрамов temium

 
38 летРоссия/Тольятти
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Веб-программист.

Опыт работы в веб-разработке более 9 лет.

Знания:

- HTML 4-5 (верстка по стандартам W3C консорциума, семантика, разделение структуры от представления);

- CSS 2-3 (понимание логики и принципа каскадных таблиц, ориентир на рекомендации W3C);

- JavaScript - знание и понимание принципов Си подобных языков (большой опыт системного программирования);

- PHP 4-5 - ООП, оптимизация (опыт работы с высоко-нагруженными системами);

- MySQL - опыт работы со сложными запросами и оптимизацией баз данных (администрация БД в МНС РФ);

- JQuery, Mootools и аналогичные JS-фреймверки.

- Разработка собственной CMS системы (большой опыт работы с сторонними системами);

- Разработка и внедрение CRM систем;

- Знание английского языка;

- Photoshop, Corel, Ilustrator - на уровне верстальщика.

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryPhotoshop
HTML-верстка
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от $50
от 5 дней
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Веб-программирование
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от $50
от 5 дней
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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от $1000
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Системы управления (CMS)
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от $1000
от 30 дней
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