Опыт работы в веб-разработке более 9 лет.
Знания:
- HTML 4-5 (верстка по стандартам W3C консорциума, семантика, разделение структуры от представления);
- CSS 2-3 (понимание логики и принципа каскадных таблиц, ориентир на рекомендации W3C);
- JavaScript - знание и понимание принципов Си подобных языков (большой опыт системного программирования);
- PHP 4-5 - ООП, оптимизация (опыт работы с высоко-нагруженными системами);
- MySQL - опыт работы со сложными запросами и оптимизацией баз данных (администрация БД в МНС РФ);
- JQuery, Mootools и аналогичные JS-фреймверки.
- Разработка собственной CMS системы (большой опыт работы с сторонними системами);
- Разработка и внедрение CRM систем;
- Знание английского языка;
- Photoshop, Corel, Ilustrator - на уровне верстальщика.