Веб-программист.

Опыт работы в веб-разработке более 9 лет.

Знания:

- HTML 4-5 (верстка по стандартам W3C консорциума, семантика, разделение структуры от представления);

- CSS 2-3 (понимание логики и принципа каскадных таблиц, ориентир на рекомендации W3C);

- JavaScript - знание и понимание принципов Си подобных языков (большой опыт системного программирования);

- PHP 4-5 - ООП, оптимизация (опыт работы с высоко-нагруженными системами);

- MySQL - опыт работы со сложными запросами и оптимизацией баз данных (администрация БД в МНС РФ);

- JQuery, Mootools и аналогичные JS-фреймверки.

- Разработка собственной CMS системы (большой опыт работы с сторонними системами);

- Разработка и внедрение CRM систем;

- Знание английского языка;

- Photoshop, Corel, Ilustrator - на уровне верстальщика.