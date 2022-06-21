templar820

1. Создание и поддержка графических редакторов на canvas
2. Организация сборки приложения webpack
3. Наставничество младших разработчиков
4. Проведение собеседований
5. Создание и поддержка Mock-серверов
6. Проектирование и разработка BFF
7. Контейнеризация приложений на node.js с помощью Docker/k8s
8. Создание микросервиса для автогенерации и обновления https на сервере
9. Генерация пользовательской и технической документации
10. Разработка low-code платформ
11. Разработка WEB-IDE для low-code решений
12. Разработка виртуальной файловой системы для WEB-IDE
13. Разработка версии системы управления GIT для WEB-IDE
14. Создание системы автозаполнения для low-code MonacoAPI
15. Работа с IndexDB
16. Создание синтаксических преобразователей для low-code
17. Разработка конструктора сайтов
18. Разработка конструктора для проектирования баз данных
19. Создание расширений Chrome для low-code для отладки собственного синтаксиса
20. Создание расширений Chrome, замена исходного кода для оформления целевых страниц, переопределение webrequest и т.д.
21. Работа с Elasticsearch, Kibana (ведение журнала, поиск)
22. Создание локальных репозиториев для компании (Verdaccio, nexus)
23. Разработка серверных сервисов на tsoa express.js sequelize/nest.js
24. Gitlab CI