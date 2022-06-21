templar820

Senior Software Engineer 1. Создание и поддержка графических редакторов на canvas 2. Организация сборки приложения webpack 3. Наставничество младших разработчиков 4. Проведение собеседований 5. Создание и поддержка Mock-серверов 6. Проектирование и разработка BFF 7. Контейнеризация приложений на node.js с помощью Docker/k8s 8. Создание микросервиса для автогенерации и обновления https на сервере 9. Генерация пользовательской и технической документации 10. Разработка low-code платформ 11. Разработка WEB-IDE для low-code решений 12. Разработка виртуальной файловой системы для WEB-IDE 13. Разработка версии системы управления GIT для WEB-IDE 14. Создание системы автозаполнения для low-code MonacoAPI 15. Работа с IndexDB 16. Создание синтаксических преобразователей для low-code 17. Разработка конструктора сайтов 18. Разработка конструктора для проектирования баз данных 19. Создание расширений Chrome для low-code для отладки собственного синтаксиса 20. Создание расширений Chrome, замена исходного кода для оформления целевых страниц, переопределение webrequest и т.д. 21. Работа с Elasticsearch, Kibana (ведение журнала, поиск) 22. Создание локальных репозиториев для компании (Verdaccio, nexus) 23. Разработка серверных сервисов на tsoa express.js sequelize/nest.js 24. Gitlab CI DockerNode.js

Я против войны в Украине !