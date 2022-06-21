templar820

Иван Кузнецов templar820

 
25 летРоссия/Москва
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Senior Software Engineer

1. Создание и поддержка графических редакторов на canvas

2. Организация сборки приложения webpack

3. Наставничество младших разработчиков

4. Проведение собеседований

5. Создание и поддержка Mock-серверов

6. Проектирование и разработка BFF

7. Контейнеризация приложений на node.js с помощью Docker/k8s

8. Создание микросервиса для автогенерации и обновления https на сервере

9. Генерация пользовательской и технической документации

10. Разработка low-code платформ

11. Разработка WEB-IDE для low-code решений

12. Разработка виртуальной файловой системы для WEB-IDE

13. Разработка версии системы управления GIT для WEB-IDE

14. Создание системы автозаполнения для low-code MonacoAPI

15. Работа с IndexDB

16. Создание синтаксических преобразователей для low-code

17. Разработка конструктора сайтов

18. Разработка конструктора для проектирования баз данных

19. Создание расширений Chrome для low-code для отладки собственного синтаксиса

20. Создание расширений Chrome, замена исходного кода для оформления целевых страниц, переопределение webrequest и т.д.

21. Работа с Elasticsearch, Kibana (ведение журнала, поиск)

22. Создание локальных репозиториев для компании (Verdaccio, nexus)

23. Разработка серверных сервисов на tsoa express.js sequelize/nest.js

24. Gitlab CI

DockerNode.js