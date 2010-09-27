Домашний телефон:
(8162) 642952 (с 00 до 00)
Мобильный телефон
(951) 7288892 (с 00 до 00)
E-mail:
Другие контакты:
ICQ 580560050
Уровень образования:
Неполное высшее
Семейное положение:
Не женат, детей нет
Опыт работы
Период работы:
С июля 2009 года по настоящее время
Должность:
Проектировщик (Частичная занятость)
Название организации:
Студия Провинция, г. Великий Новгород
Занимается изготовлением дерево-пластиковых окон и дверей, а также малоэтажным строительством (загородные дома, коттеджи) из дерева (своя особая технология).
Должностные обязанности и достижения:
Проектирование планов этажей, кровли, фундаментов, несущих конструкций, конструктивных узлов, фасадов..составление спецификаций на элементы конструкций.
Период работы:
С августа 2008 по ноябрь 2008 года
Должность:
Аккамуляторщик (Полная занятость)
Название организации:
НовАК, г. В Новгород
Сборка, зарядка, подготовка к работе аккамуляторов разных мощностей
Должностные обязанности и достижения:
Заливка аккамуляторов электролитом, его приготовление, их зарядка, упаковка, подготовка к отправке
Образование
Учебное заведение:
Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород
Дата окончания:
Июль 2011 года
Факультет:
Архитектура, Искусств и Строительства
Специальность:
Промышленное и гражданское строительство
Форма обучения:
Дневная/Очная
Иностранные языки и компьютерные навыки
Немецкий язык:
Технический
Компьютерные навыки и знания:
ЗнаниеAuto Cad 2008 (в том числе 3D), ARCHICAD 12, ExelWord, SCAD (11)(только основы)
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