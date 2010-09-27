Домашний телефон:

(8162) 642952 (с 00 до 00)

Мобильный телефон

(951) 7288892 (с 00 до 00)

E-mail:

[email protected]

Другие контакты:

ICQ 580560050

Уровень образования:

Неполное высшее

Семейное положение:

Не женат, детей нет

Опыт работы

Период работы:

С июля 2009 года по настоящее время

Должность:

Проектировщик (Частичная занятость)

Название организации:

Студия Провинция, г. Великий Новгород

Занимается изготовлением дерево-пластиковых окон и дверей, а также малоэтажным строительством (загородные дома, коттеджи) из дерева (своя особая технология).

Должностные обязанности и достижения:

Проектирование планов этажей, кровли, фундаментов, несущих конструкций, конструктивных узлов, фасадов..составление спецификаций на элементы конструкций.

Период работы:

С августа 2008 по ноябрь 2008 года

Должность:

Аккамуляторщик (Полная занятость)

Название организации:

НовАК, г. В Новгород

Сборка, зарядка, подготовка к работе аккамуляторов разных мощностей

Должностные обязанности и достижения:

Заливка аккамуляторов электролитом, его приготовление, их зарядка, упаковка, подготовка к отправке

Образование

Учебное заведение:

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород

Дата окончания:

Июль 2011 года

Факультет:

Архитектура, Искусств и Строительства

Специальность:

Промышленное и гражданское строительство

Форма обучения:

Дневная/Очная

Иностранные языки и компьютерные навыки

Немецкий язык:

Технический

Компьютерные навыки и знания:

ЗнаниеAuto Cad 2008 (в том числе 3D), ARCHICAD 12, ExelWord, SCAD (11)(только основы)