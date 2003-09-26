tenkate2000_

Перепечатка текста

Перепечатка текстов, включает в себя: печать текста с книжных носителей ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных Документов , печать текста с отсканированных документов;, сверка после внесения правок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, аудио, видео, и других источников.

При сотрудничестве со мной вы получите: вежливое и комфортное общение, быстрый и продуктивный рабочий процесс, выполнение всех работ в сроки.