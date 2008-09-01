Name Angela Danyliuk
Address 38, Bulakhovskogo street
Mobile +3(8097)7597333
Email [email protected]
Nationality Ukraine
Date of birth 18.03.1987
Education 2008 – 2009 Student of Kyiv National University of T. Shevchenko
Faculty of Oriental Studies (Philology)
Qualification: Teacher of Japanese and English
Languages and Literature, Japanese and English
translator. Master degree.
2004 – 2008 Student of Kyiv University «Shidniy Svit» (Oriental
World)
Faculty of Oriental Studies (Philology)
Qualification: Teacher of Japanese and English
Languages and Literature, Japanese and English
translator. Baccalaureat, serie G
1994 – 2004 Secondary School with deepened learning
French №1, Zakarpattie region
Employment 2008 - 2009 Kyiv lyceum IRAPM, English teacher
2009 – 2012 Kyiv University “Shidniy Svit”, teachers` assistant
2011 – 2012 co-director, Japanese teacher of Kyiv Pedagogical College of oriental languages of Kyiv University “Shidniy Svit”
2012 – College “Osvita” of Open International University of Human Development “Ukraine” – Japanese teacher
Skills
Languages
IT
Upper-Intermediate English, fluent Japanese, fluent
and Russian, Ukrainian, native Bulgarian speaker
Word, Internet, Excel, Power Point
Данилюк Анжела Володимирівна
Дата народження: 18 березня 1987 р.
Адреса, телефон: 03115, Київ, вул. Булаховського,38
8(097) – 759 – 73 – 33, e-mail: [email protected]
Сімейний стан: незаміжня
Мета: Отримати посаду перекладача (письмовий переклад)/викладача - репетитора японської мови;
Досвід роботи:
09.2008 – 08. 2009 Київський ліцей МАУП
- викладач англійської мови
- керівництво колективом 14 чоловік (учнів)
(звільнена за власним бажанням)
2008 – Мовні курси «Адель»
- викладач англійської та японської мов
09.2009 – 08.2010 Київський університет «Східний світ»
- лаборант, асистент викладача
(переведена на посаду заступника директора)
09.2010 – 08.2012 Київський педагогічний коледж східних мов при Київському університеті «Східний світ»
- заступник директора з навчально-виховної роботи
- керівництво колективом 25 чоловік професорсько-викладацького складу
- викладач японської мови
(звільнена у зв’язку з переведенням до Університету «Україна»)
09.2012 - сьогодні Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» коледж «Освіта»
- викладач японської мови
Освіта:
2008 – 2009 КНУ ім. Шевченко, Київ, філологічний факультет. Спеціальність: викладач/перекладач «японська мова та література», «англійська мова», освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр
2004 – 2009 КУ «Східний Світ», Київ, філологічний факультет. Спеціальність: викладач «японська мова та література», «англійська мова», освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавра
1994 – 2004 середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням французької мови №1, обл. Закарпатська.
Додаткова інформація:
Знання іноземних мов: українська - вільно, російська - вільно, англійська – добре, японська - добре, болгарська - рідна, французька - базова.
Технічні навики: MC Windows, Word, Excel, Інтернет, Power point
Особисті якості: енергійна, вмотивована, хороший організатор, занадто амбіційна, швидко навчаюся.
Дата складання: 28 листопада 2012 р.