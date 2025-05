письменный переводчик японского языка

Name Angela Danyliuk

Address 38, Bulakhovskogo street

Mobile +3(8097)7597333

Email [email protected]

Nationality Ukraine

Date of birth 18.03.1987

Education 2008 – 2009 Student of Kyiv National University of T. Shevchenko

Faculty of Oriental Studies (Philology)

Qualification: Teacher of Japanese and English

Languages and Literature, Japanese and English

translator. Master degree.

2004 – 2008 Student of Kyiv University «Shidniy Svit» (Oriental

World)

Faculty of Oriental Studies (Philology)

Qualification: Teacher of Japanese and English

Languages and Literature, Japanese and English

translator. Baccalaureat, serie G

1994 – 2004 Secondary School with deepened learning

French №1, Zakarpattie region

Employment 2008 - 2009 Kyiv lyceum IRAPM, English teacher

2009 – 2012 Kyiv University “Shidniy Svit”, teachers` assistant

2011 – 2012 co-director, Japanese teacher of Kyiv Pedagogical College of oriental languages of Kyiv University “Shidniy Svit”

2012 – College “Osvita” of Open International University of Human Development “Ukraine” – Japanese teacher

Skills

Languages

IT

Upper-Intermediate English, fluent Japanese, fluent

and Russian, Ukrainian, native Bulgarian speaker

Word, Internet, Excel, Power Point

Данилюк Анжела Володимирівна

Дата народження: 18 березня 1987 р.

Адреса, телефон: 03115, Київ, вул. Булаховського,38

8(097) – 759 – 73 – 33, e-mail: [email protected]

Сімейний стан: незаміжня

Мета: Отримати посаду перекладача (письмовий переклад)/викладача - репетитора японської мови;

Досвід роботи:

09.2008 – 08. 2009 Київський ліцей МАУП

- викладач англійської мови

- керівництво колективом 14 чоловік (учнів)

(звільнена за власним бажанням)

2008 – Мовні курси «Адель»

- викладач англійської та японської мов

09.2009 – 08.2010 Київський університет «Східний світ»

- лаборант, асистент викладача

(переведена на посаду заступника директора)

09.2010 – 08.2012 Київський педагогічний коледж східних мов при Київському університеті «Східний світ»

- заступник директора з навчально-виховної роботи

- керівництво колективом 25 чоловік професорсько-викладацького складу

- викладач японської мови

(звільнена у зв’язку з переведенням до Університету «Україна»)

09.2012 - сьогодні Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» коледж «Освіта»

- викладач японської мови

Освіта:

2008 – 2009 КНУ ім. Шевченко, Київ, філологічний факультет. Спеціальність: викладач/перекладач «японська мова та література», «англійська мова», освітньо-кваліфікаційний рівень - магістр

2004 – 2009 КУ «Східний Світ», Київ, філологічний факультет. Спеціальність: викладач «японська мова та література», «англійська мова», освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавра

1994 – 2004 середня загальноосвітня школа з поглибленим вивченням французької мови №1, обл. Закарпатська.

Додаткова інформація:

Знання іноземних мов: українська - вільно, російська - вільно, англійська – добре, японська - добре, болгарська - рідна, французька - базова.

Технічні навики: MC Windows, Word, Excel, Інтернет, Power point

Особисті якості: енергійна, вмотивована, хороший організатор, занадто амбіційна, швидко навчаюся.

Дата складання: 28 листопада 2012 р.