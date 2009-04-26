Хован Татьяна Васильевна
Моб. телефон: +380678751042
E-mail: [email protected]
Опыт работы
Август 2008/-на данный момент - информационная компания StudyGroup
автор курсовых. дипломных работ и рефератов
Август/2008 -Декабрь/2008
ЗАО «Воля-Кабель» г. Киев – провайдер информационных технологий
Консультант – оператор участка клиентского обслуживания
- продажа информационных услуг по телефону
- общение с абонентами и помощь в решении технических проблем
- работа с базой данных
Январь/2008 – Август\2008
ООО «Книжный дом «Орфей» г. Киев – сеть книжных супермаркетов
Офис-менеджер
- работа с орг. техникой
- введение офисной документации - обработка телефонных звонков и деловой корреспонденции
Май/2007 – Январь/2008
ООО «Книжный дом «Орфей» г. Киев - сеть книжных супермаркетов
Продавец-консультант
- увеличение количества продаж;
- привлечение внимания потребителя к продукции;
- Информирование потребителя о преимуществах продукции.
Образование
Сентябрь/2007- наст.вр.
Киевский педагогический университет им. Б. Д. Гринченко .
Историк - правовед
Курсы и тренинги
2008 – тренинги улучшения продаж компании «Воля - Кабель»
Дополнительные сведения
Дата рождения: 27 августа 1989 г
Семейный статус: замужем
Владение иностранными языками:
· Английский -разговорный
· Русский-свободно
· Украинский-свободно
Знание компьютера: - уверенный пользователь ПК (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет)
Личные качества:
· Активная жизненная позиция, целеустремлённость;
· Организаторские способности, коммуникабельность;
· Ответственность, оперативность, быстрая обучаемость.