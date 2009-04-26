Хован Татьяна Васильевна

Моб. телефон: +380678751042

E-mail: [email protected]

Опыт работы

Август 2008/-на данный момент - информационная компания StudyGroup

автор курсовых. дипломных работ и рефератов

Август/2008 -Декабрь/2008

ЗАО «Воля-Кабель» г. Киев – провайдер информационных технологий

Консультант – оператор участка клиентского обслуживания

- продажа информационных услуг по телефону

- общение с абонентами и помощь в решении технических проблем

- работа с базой данных

Январь/2008 – Август\2008

ООО «Книжный дом «Орфей» г. Киев – сеть книжных супермаркетов

Офис-менеджер

- работа с орг. техникой

- введение офисной документации - обработка телефонных звонков и деловой корреспонденции

Май/2007 – Январь/2008

ООО «Книжный дом «Орфей» г. Киев - сеть книжных супермаркетов

Продавец-консультант

- увеличение количества продаж;

- привлечение внимания потребителя к продукции;

- Информирование потребителя о преимуществах продукции.

Образование

Сентябрь/2007- наст.вр.

Киевский педагогический университет им. Б. Д. Гринченко .

Историк - правовед

Курсы и тренинги

2008 – тренинги улучшения продаж компании «Воля - Кабель»

Дополнительные сведения

Дата рождения: 27 августа 1989 г

Семейный статус: замужем

Владение иностранными языками:

· Английский -разговорный

· Русский-свободно

· Украинский-свободно

Знание компьютера: - уверенный пользователь ПК (пакет MS Office; почтовые программы; Интернет)

Личные качества:

· Активная жизненная позиция, целеустремлённость;

· Организаторские способности, коммуникабельность;

· Ответственность, оперативность, быстрая обучаемость.