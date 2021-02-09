Веб-дизайнер Лида Тепла

У меня есть высшее экономическое образование, а также собственный взгляд на вещи, я умею решать проблемы заказчика, связанные с увеличением продаж и проблемы пользователя, связанные с упрощением навигации по сайту и понятности интерфейса. Также я люблю учится и постоянно улучшаю свои навыки, умею слушать и анализировать информацию, внимательна к деталям и ответственная, общительная.

Я закончила курсы UX/UI дизайнера и я умею делать: интернет-магазины, одностраничные сайты (лэндинги), адаптивный дизайн